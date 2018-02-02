Китайская марка Haval оказалась в рейтинге самых дорогих брендов в мире. Рейтинг состоит из 500 брендов, а китайский бренд оказался даже не в конце, а в середине списка.
Haval вошел в рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Global 500
02.02.2018 18:09
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Компания в прошлом году увеличила свою стоимость на 124 процента и в итоге оказалась на 249 месте в рейтинге Global 500.
Кроме этого стоит отметить и тот факт, что Haval в 2017 году стал самым дорогим китайским автомобильным брендом.
Сейчас автомобили под брендом Haval продаются в 33 странах мира.
По итогам прошлого года производителю удалось реализовать 851 тыс. автомобилей. Бестселлером компании в прошлом году стал кроссовер Н6. Между тем, ранее стало известно, что бренд Haval на Московском автосалоне 2018 покажет новую модель.
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