Haval вошел в рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Global 500

Китайская марка Haval оказалась в рейтинге самых дорогих брендов в мире. Рейтинг состоит из 500 брендов, а китайский бренд оказался даже не в конце, а в середине списка.

Компания в прошлом году увеличила свою стоимость на 124 процента и в итоге оказалась на 249 месте в рейтинге Global 500.

Кроме этого стоит отметить и тот факт, что Haval в 2017 году стал самым дорогим китайским автомобильным брендом.

Сейчас автомобили под брендом Haval продаются в 33 странах мира.

По итогам прошлого года производителю удалось реализовать 851 тыс. автомобилей. Бестселлером компании в прошлом году стал кроссовер Н6. Между тем, ранее стало известно, что бренд Haval на Московском автосалоне 2018 покажет новую модель.