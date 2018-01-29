Бренд Haval на Московском автосалоне 2018 покажет новую модель

Представители китайской компании Haval анонсировали новую модель для российского рынка, которая будет официально представлена в рамках Московского автосалона в этом году.

Информация о презентации новинки от Haval оказалась в распоряжении портала Колеса.ру, журналисты которого пишут, что компания в любом случае примет участие на автошоу, однако какую новинку представит производитель не сообщается.

При этом отмечается, что на Московском автосалоне представят как минимум одну новинку, поэтому не исключено, что на мотор-шоу покажут несколько новых моделей.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Китае было представлено немало новинок Haval, в числе которых Н6 нового поколения, а также автомобили Н4 и М6. Возможно, в России представят какие-то из этих моделей.