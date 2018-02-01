Great Wall может вывести на рынок России премиальные кроссоверы Wey‍

На российском рынке может появится новый китайский бренд от компании Great Wall.

Сейчас в России Great Wall предлагает кроссоверы Haval, но как стало известно порталу «Колёса.ру», руководство китайский компании рассматривает возможность запуска в РФ еще премиального бренда Wey, который пока в Китае представлен кроссоверами VV5 и VV7.

Если эти модели появятся в России, то их будут предлагать официальные дилеры Haval, об этом рассказал заместитель генерального директора «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.



Wey был представлен в 2016 году и пока его модельный ряд состоит из двух кроссоверов — VV5 и VV7.

Эти модели предлагаются на китайском рынке с турбированными моторами автоматической трансмиссией и передним приводом.