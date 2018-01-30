Названа дата премьеры Mercedes-Benz Sprinter нового поколения

Уже 6 февраля мы с вами узнаем все подробности про один из самых популярных в мире фургонов Mercedes-Benz Sprinter.

Презентация нового поколения «Спринтера» состоится в Дюссельдорфе и сразу после презентации эта модель отправится на конвейерную линию.

Как и прежде Sprinter будет предлагаться в различных модификациях, а его передняя часть будет похожа на пикап Mercedes.

В салоне новинки будут реализованы современные дизайнерские решения, которые можно встретить на современных легковых автомобилях Mercedes-Benz.

Как обычно Sprinter будет предлагаться в различных по размерам кузовах, а в дальнейшем на рынок должна выйти версия eSprinter.

Напомним, что на днях Sprinter нового поколения засветился на новом видео.