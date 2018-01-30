После выхода первого видиотизера Mercedes-Benz Sprinter компания назвала официальную дату презентации коммерческого фургона.
Названа дата премьеры Mercedes-Benz Sprinter нового поколения
30.01.2018 20:05
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Уже 6 февраля мы с вами узнаем все подробности про один из самых популярных в мире фургонов Mercedes-Benz Sprinter.
Презентация нового поколения «Спринтера» состоится в Дюссельдорфе и сразу после презентации эта модель отправится на конвейерную линию.
Как и прежде Sprinter будет предлагаться в различных модификациях, а его передняя часть будет похожа на пикап Mercedes.
В салоне новинки будут реализованы современные дизайнерские решения, которые можно встретить на современных легковых автомобилях Mercedes-Benz.
Как обычно Sprinter будет предлагаться в различных по размерам кузовах, а в дальнейшем на рынок должна выйти версия eSprinter.
Напомним, что на днях Sprinter нового поколения засветился на новом видео.
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