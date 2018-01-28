Mercedes-Benz Sprinter нового поколения засветился на новом видео

Пока в компании Mercedes-Benz работают над новым поколением Sprinter, на YouTube-канале Mercedes-Benz Maybach Fans было опубликовано видео с новинкой. В видеоролике демонстрируют различные фрагменты новинки, судя по которым следующий Sprinter получит серьезные изменения.

Так, в новом Sprinter будет совершенно новый интерьер с некоторыми решениями от премиальных моделей компании.

Так, в салоне появится мультифункциональный руль, цифровой экран на приборной панели, а также большой экран мультимедийной системы.

Кроме этого, новый Sprinter получит обновленные фары, увеличенную радиаторную решетку, а также более 1000 различных вариантов.

Как уже сообщалось ранее новое поколение будет иметь и полностью электрическую версию с названием eSprinter.

Официальная премьера нового Mercedes-Benz Sprinter будет проходить в феврале, а на рынке он появится в сентябре 2018 года.

