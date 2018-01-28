Стали известны отчетные данные по продажам автомобилей бренда Genesis в России за прошлый год. Согласно данным аналитического агентства Автостат, продажи автомобилей Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза.
Продажи автомобилей Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза
28.01.2018 18:08
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Так, в 2017 году автомобилей Genesis было реализовано в количестве 1 031 ед., тогда как годом ранее объём продаж составил всего 46 проданных автомобилей.
Сейчас модельный ряд премиального бренда на российском рынке представлен седаном G90, стартовавшем во второй половине 2016 года и G80, а вскоре стартуют продажи и нового роскошного седана G70.
В дальнейшем модельный ряд марки будет представлен всеми автомобилями, которые будут выпущены в течении нескольких лет.
Напомним, что продаваемые на российском рынке автомобили собираются на предприятии «Автотор».
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