Новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class замечен на городских дорогах

Дебют внедорожника нового поколения проходил в начале января в Детройте, а теперь первые экземпляры модели заметили на городских дорогах.

Видео с двумя внедорожниками на дорогах Германии было опубликовано на Youtube-канале walkoART.

Предполагается, что один из внедорожников может относится к версии G Professional, так как он имеет черную радиаторную решетку, расширители колесных арок черного цвета, при этом сам кузов окрашен в белый цвет.

Напомним, что в продажу новое поколение Mercedes-Benz G-Class поступит в середине 2018 года. Подробно об изменениях в новом поколении можно узнать тут.

