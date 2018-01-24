Тестовый прототип обновленной версии пикапа впервые был замечен на тестировании, которое проводят специалисты компании. Как известно, GMC Sierra по сути является «близнецом» Chevrolet Silverado.
GMC вывела на тесты обновленный пикап GMC Sierra
24.01.2018 08:25
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Последний в свою очередь был недавно представлен общественности.
В отличие от предшественника GMC Sierra получит обновленную радиаторную решетку, оптику, а также новый передний бампер. Моторная гамма будет представлена 5,3 или 6,2-литровым двигателем.
Кроме этого в составе силовой линейки может быть трехлитровый дизельный мотор.
Система привода будет на переднюю или обе оси. Среди трансмиссии предложат шести- или десятискоростной автомат.
Предполагается, что дебют GMC Sierra состоится на автосалоне в Чикаго. Напомним, что ранее в США дебютировал пикап GMC Sierra All Mountain на гусеничном ходу.
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