Пикап Chevrolet Silverado нового поколения представлен официально

С 14 января автосалон в Детройте начинает свою работу для журналистов. В рамках ежегодного автомобильного шоу, которое является первым в каждом году, был представлен пикап Chevrolet Silverado нового поколения.

Модель новой генерации получила измененной внешность, а в передней части и вовсе произошли революционные изменения.

Так, пикап получил более скругленные колесные арки, а грубые грани панелей кузова и вовсе исчезли.

Также автомобиль теперь имеет светодиодные дневные ходовые огни.

На рынке пикап будет предлагаться в восьми разных версиях, в числе которых новые Silverado RST (для езды по асфальту) и Silverado LT Trailboss, которая является бездорожным вариантом.

Со сменой поколений у Chevrolet Silverado выросла на 41 мм длина, а размер колесной базы увеличился на 100 мм. При этом вес пикапа стал меньше на 204 кг.

Линейка двигателей представлена бензиновым 5,3 и 6,2-литровыми агрегатами, а также дизельным 3,0-литровым мотором. В качестве трансмиссии предлагается 20-ступенчатая автоматическая коробка передач.