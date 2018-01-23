В середине января на автосалоне в Детройте было представлено новое поколение легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class, но в сети уже появились первые шпионские снимки Mercedes-AMG G63.
Внедорожник Mercedes-AMG G63 нового поколения рассекречен на фото
23.01.2018 23:03
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На стенде немецкого автопроизводителя был предоставлен G500, но в марте на Женевском автосалоне уже будет продемонстрирован Mercedes-AMG G63. Сейчас эту модель тестируют на дорогах Германии.
Топовая модель G-Class получит радиаторную решетку в стиле Panamericana, спортивную выхлопную систему с двойными патрубками и пакет стайлинга Night, в котором все хромированные элементы экстерьера заменят на черные.
Предположительно под капотом Mercedes-AMG G63 установят четырехлитровый V8 с двойным турбонадувом.
Этот мотор может генерировать 612 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с мощным мотором будет работать 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift.
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