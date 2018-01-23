Внедорожник Mercedes-AMG G63 нового поколения рассекречен на фото

В середине января на автосалоне в Детройте было представлено новое поколение легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class, но в сети уже появились первые шпионские снимки Mercedes-AMG G63.

На стенде немецкого автопроизводителя был предоставлен G500, но в марте на Женевском автосалоне уже будет продемонстрирован Mercedes-AMG G63. Сейчас эту модель тестируют на дорогах Германии.

Топовая модель G-Class получит радиаторную решетку в стиле Panamericana, спортивную выхлопную систему с двойными патрубками и пакет стайлинга Night, в котором все хромированные элементы экстерьера заменят на черные.

Предположительно под капотом Mercedes-AMG G63 установят четырехлитровый V8 с двойным турбонадувом.

Этот мотор может генерировать 612 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с мощным мотором будет работать 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift.