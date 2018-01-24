Новые доступные версии‍ получит Mitsubishi Outlander в РФ в феврале

Сейчас информации о стоимости и новых версиях в компании не раскрывают, но отметили, что это будут версии с переднеприводной системой, которые сделают модель более привлекательной для покупки за счет доступной цены.

Стоимость новых версий будет объявлена в феврале, тогда же и стартуют их продажи.

Напомним, что сейчас самая доступная комплектация Mitsubishi Outlander имеет ценник 1 529 000 рублей. В этой комплектации предлагается бензиновый двухлитровый двигатель с передним приводом.