Уникальный седан Alpina B5 Bi-Turbo выставили на продажу в Abu Dhabi

В дилерский центр BMW поступил в продажу лазурный Alpina B5 Bi-Turbo, созданный на основе нового поколения седана BMW M5.

В знаменитом в Объединенных Арабских Эмиратах дилерском центре BMW Abu Dhabi Motors стартовали продажи седана от компании Alpina.

Модель B5 Bi-Turbo построена на базе нового поколения BMW M5 и под ее капотом установили доработанный мотор мощностью 608 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, а это на 8 л.с. больше, чем у стандартного BMW M5.

Стоит отметить, что B5 Bi-Turbo на 0,1 секунду уступает донору в разгоне от 0 до 100 км/ч, но выигрывает у него в максимальной скорости – 330 км/ч.

Напомним, что ранее в этом дилерском центре выставили на продажу седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок».