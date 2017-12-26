В Дубае продают седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок»

В BMW Abu Dhabi Motors выставили на продажу «ядовито-зеленый» BMW M3 и эту модель уже окрестили как «лягушонок».

В Объединенных Арабских Эмиратах в дилерском центре марки BMW появился «заряженный» седан BMW M3, который получил яркий зеленый цвет кузова и такого же цвета акценты в салоне.

В остальном это классическая модель немецкой марки, которая продается с 3,0-литровым Twin Turbo мотором мощностью 431 л.с.

Стоит отметить, что «ядовито-зеленый» BMW M3 является заводской моделью и такой цвет можно заказать в рамках программы BMW Individual, чем и воспользовалось руководство известного дилерского центра.