Новый кроссовер Volkswagen T-Cross представят в Париже осенью 2018 года

Немецкий автопроизводитель готовит к выходу новый кроссовер T-Cross и сегодня в распоряжении зарубежных СМИ оказалась информация о сроках выхода новинки. В прошлом году производитель представил кроссовер T-Roc, который уже появился на некоторых рынках в продаже.

Теперь настала очередь для другой новинки, презентация которой должна состояться осенью 2018 года на автосалоне в Париже. Ожидается, что продажи T-Cross стартуют до конца года.

Несколько месяцев назад был опубликован снимок серийной версии кроссовера. Уже известно, что новый субкомпактный кроссовер выйдет в следующем году и займет место в модельном ряду ниже автомобиля T-Roc.

Новинка позиционируется как конкурент таким автомобилям как Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Captur и Opel Mokka. В основе нового кроссовера Volkswagen T-Cross расположится платформа Polo, а часть дизайнерских решений будет позаимствована от концептуального T-Cross.

Габариты автомобиля составляют 4 133/1798/1563 мм, а расстояние между осями будет 2 565 мм.

Что касается двигателей, то для модели будет доступен литровый трехцилиндровый агрегат, а также турбированные четырехцилиндровые моторы с рабочим объёмом цилиндров 1,4 и 2,0 литра.

Среди трансмиссии предложат 6-ступенчатую механику или 7-скоростной робот с двумя сцеплениями.