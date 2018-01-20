Mercedes-Benz G-Class нового поколения получил «Ночной пакет»

Немецкий автопроизводитель подготовил для Mercedes-Benz G-Class новый опциональный пакет получивший название «Ночной пакет», правда он не будет доступен для автомобиля в черном цвете.

Первые фотографии автомобиля с пакетом появились в Сети. Зарубежные источники сообщают, что «Ночной пакет» будет предложен для нового Mercedes-Benz G-Class с комплектом AMG Line.

По сути пакет предусматривает замену в автомобиле большинства хромированных элементов на такие же только покрытые темно-серым глянцем.

Напомним, что презентация нового поколения внедорожника проходила в этом месяце на автосалоне в Детройте.