Немецкий автопроизводитель подготовил для Mercedes-Benz G-Class новый опциональный пакет получивший название «Ночной пакет», правда он не будет доступен для автомобиля в черном цвете.
Mercedes-Benz G-Class нового поколения получил «Ночной пакет»
20.01.2018 20:48
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Первые фотографии автомобиля с пакетом появились в Сети. Зарубежные источники сообщают, что «Ночной пакет» будет предложен для нового Mercedes-Benz G-Class с комплектом AMG Line.
По сути пакет предусматривает замену в автомобиле большинства хромированных элементов на такие же только покрытые темно-серым глянцем.
Напомним, что презентация нового поколения внедорожника проходила в этом месяце на автосалоне в Детройте.
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