«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации для Lada Granta, Kalina и Priora‍

В компании пересмотрели список комплектации, а также добавили новые комплектации. Изменения произошли в трех моделях: Lada Granta, Kalina и Priora.

Так, у автомобиля Лада Приора появилось две новые комплектации Comfort и Image. Первый вариант имеет ценник 512 400 рублей, а второй оценили в 523 500 рублей.

В этих комплектациях появились такие опции как «Интерьер Special Edition» и «Мультимедийная система, 2 динамика».

В последнем предлагается семидюймовый экран, FM, USB, SD-ридер, Bluetooth, Handsfree. Также для Приоры предлагают опции «15-дюймовые легкосплавные диски», о чем сообщает лада.онлайн, отмечая, что в оснащении Приоры ранее не было аудиосистемы.

Что касается Гранты, то теперь в версии Luxe Prestige, оснащенной механикой, появилась система помощи при трогании на подъёме HAS.

Этот ассистент ранее был доступен для автомобиля с автоматизированной коробкой. Информационно-развлекательная система с семидюймовым экраном появилась в исполнении Comfort Multimedia и Comfort Optima Multimedia.

В списках таких комплектаций как Granta Drive Active и Granta Sport теперь отсутствуют текстильные коврики.

Для Калины перестал быть доступен «Подсказчик переключения передач в комбинации приборов», но только в комплектациях Classic, Comfort и Luxe, оснащенных механической КП.

Напомним, что недавно в Сети появились первые фотографии обновленной Lada Granta‍, о чем портал ТвоёАвто сообщал ранее.