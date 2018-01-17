Первые фотографии обновленной Lada Granta‍ появились в Сети

Сегодня в Сети распространили первые фото обновленной версии Lada Granta, которую готовит к презентации отечественный автогигант АвтоВАЗ. По неофициальной информации, презентация обновленной версии Lada Granta состоится летом этого года.

Первые фотографии рейстайлинговой Lada Granta оказались в распоряжении сообщества «Русский автомобиль» ВКонтакте.

Несмотря на камуфляж, можно заметить, что после обновления Гранта получит переднюю часть, выполненную в новом фирменном икс-стиле, как у Vesta и Xray.

Помимо этого седан получит модернизированные фары и фонари, а задний номерной знак расположится на крышке багажника. Кроме этого некоторые изменения ожидаются в интерьере, но какие именно пока неизвестно.

Предполагается, что дебют посвежевшей Гранты состоится летом этого года, но возможно модель покажут и в рамках автосалона в Москве в августе.

Напомним, что сейчас Лада Гранта предполагается с 1,6-литровым мотором мощностью 87,98 и 106 лошадиных сил.

Пару двигателю составляет четырехскоростной автомат или робот. Также у модели есть версия Sport, которая приводится в движение 114-сильным мотором.

Сейчас стоимость Lada Granta в кузове седан составляет 399 900 рублей, а лифтбек обойдется по цене от 424 900 рублей. Напомним, что АвтоВАЗ готовит несколько новинок, в том числе и кросс-версии моделей.

Также сообщалось, что АвтоВАЗ оснастил круиз-контролем с ограничителем скорости‍ LADA XRay, а еще «АвтоВАЗ» превратит Lada XRAY в настоящий кроссовер в 2018 году. Кроме этого три модели Лада получили систему Эра Глонасс.