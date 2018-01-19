Кроссовер Hyundai Tucson в России получил новые комплектации

В декабре 2017 года обновились комплектации кроссовер Hyundai Tucson, предназначенного для американского рынка. Теперь же изменение произошли и для модели, которая продается на российском рынке.

Российский офис компании Hyundai анонсировал новую линейку комплектации для кроссовера Hyundai Tucson. Теперь автомобиль предлагается в России в следующих комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech.

Самая доступная по цене комплектация Primary предлагается с бензиновым двухлитровым мотором, мощность которого составит 150 л.с., а пару – шестискоростной автомат или механика.

В этой комплектации система привода будет на переднюю ось. В списке оборудования этой версии будут колесные диски размером 17 дюймов, шесть подушек безопасности, датчик света, а также круиз контроль. Стоимость кроссовера в версии Primary оказалась дешевле, чем у предшественника и составляет 1 359 000 рублей.

Следующая комплектация Family оценена в 1 509 000 рублей и в ней будет доступен все тот же базовый мотор и коробки передач, но есть уже полноприиводная система. Комплектация Lifestyle оценена в 1 599 000 рублей.

В этой комплектации кроссовер будет доступен с тем же 2,0-литровым двигателем и с турбированным мотором объёмом 1,6 литра. В паре с последним будет работать семискоростная преселективная КП и полный привод.

Также в этой комплектации будет доступен и двухлитровый дизельный агрегат мощностью 185 л.с. Пару этому мотору составит шестискоростная коробка и система привода на обе оси.

В комплектации Dynamic стоимость кроссовера стартует от 1 719 000 рублей, в которой можно дополнительно заказать пакет Style с ценником 80 тысяч рублей.

В пакете предложат систему автоматического открывания и электропривод багажника, а также панорамную крышу и задние фонари со светодиодной технологией.

В топовом исполнении Hyundai Tucson оценили от 1 934 000 рублей. Для этой комплектации будет доступен бензиновый 2,0-литровый, турбированный 1,6 T-GDI и дизельный 2.0 CRDi.