В сети набирают популярность видеоролики, которые публикуют в YouTube на канале Cars Evolution. Канал занимается выпуском видеороликов, в которых показывают эволюцию автомобилей и последним видео стала эволюция автомобилей компании Lamborghini.
На видео за семь минут показали эволюцию Lamborghini с 1963 года
19.01.2018 21:19
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Так, на видео за семь минут показали эволюцию Lamborghini с 1963 года и 21 автомобиль марки.
Первой моделью, показанной в видео, является 350 GT, который впервые был показан в марте 1964 года.
Тогда в автомобиль был установлен турбированный бензиновый двигатель, а сама машина способна разгонятся до 270 км/ч.
Преемником этой модели стал Lamborghini 400GT. Завершает видеоролик последняя новинка компании – внедорожник Lamborghini Urus, которому к слову готовят гоночную версию, о чем портал ТвоёАвто сегодня уже сообщал.
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