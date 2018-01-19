В сети набирают популярность видеоролики, которые публикуют в YouTube на канале Cars Evolution. Канал занимается выпуском видеороликов, в которых показывают эволюцию автомобилей и последним видео стала эволюция автомобилей компании Lamborghini.

Так, на видео за семь минут показали эволюцию Lamborghini с 1963 года и 21 автомобиль марки.

Первой моделью, показанной в видео, является 350 GT, который впервые был показан в марте 1964 года.

Тогда в автомобиль был установлен турбированный бензиновый двигатель, а сама машина способна разгонятся до 270 км/ч.

Преемником этой модели стал Lamborghini 400GT. Завершает видеоролик последняя новинка компании – внедорожник Lamborghini Urus, которому к слову готовят гоночную версию, о чем портал ТвоёАвто сегодня уже сообщал.