Специалисты компании Bentley подготовят гоночную версию для внедорожника Bentayga. Эта версия будет принимать участие в гонке, а разрабатывать ее будет спортивное подразделение Bentley.

Bentley Bentayga попытается стать самым быстрым SUV в гонке на Пайкс Пик с бензиновым 12-цилинлровым двигателем.

Всех подробностей пока не раскрывают, но известно, что гоночная модификация получит бензиновый мотор с 12 цилиндрами, мощность которого составит 608 лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента.

Также автомобиль получит полноприводную систему, пневматическую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Последние будут питаться от 48-вольтовой системы.