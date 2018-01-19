Специалисты компании Bentley подготовят гоночную версию для внедорожника Bentayga. Эта версия будет принимать участие в гонке, а разрабатывать ее будет спортивное подразделение Bentley.
Bentley Bentayga попытается стать самым быстрым SUV в гонке на Пайкс Пик
19.01.2018 13:11
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Bentley Bentayga попытается стать самым быстрым SUV в гонке на Пайкс Пик с бензиновым 12-цилинлровым двигателем.
Всех подробностей пока не раскрывают, но известно, что гоночная модификация получит бензиновый мотор с 12 цилиндрами, мощность которого составит 608 лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента.
Также автомобиль получит полноприводную систему, пневматическую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости.
Последние будут питаться от 48-вольтовой системы.
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