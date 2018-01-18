«НАМИ» представил 245-сильный турбомотор для автомобилей «Кортежа»

ФГУП «НАМИ» официально рассказал про новый турбированный четырехцилиндровый мотор, предназначенный для автомобилей проекта «Кортеж». Информацию про ДВС опубликовали на официальной страничке НАМИ в инстаграме.

Туродвигатель объёмом 2,2-литра сможет генерировать 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Ранее предполагалось, что этот двигатель будет развивать мощность 250 л.с.

Ожидается, что четырехцилиндровый двигатель будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Напомним, в автомобилях проекта «Кортеж» еще будут устанавливать 12-цилиндровый мотор мощностью 850 л.с. и 1000 Нм, а также восьмицилиндровый ДВС с 650-сильной отдачей.

Этот двигатель разрабатывали совместно с компанией Porsche Engineering. Ранее стало известно, что первые экземпляры автомобилей «Кортеж» начали проходить обкатку.