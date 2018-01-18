Эксперты стали проводить обкатку уже готовых автомобилей из проекта «Кортеж». В спецгараж поступил и лимузин, который дебютирует на инаугурации президента России, избранного в марте 2018 года.
Специалисты начали обкатку новых автомобилей «Кортежа»
18.01.2018 10:02
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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в ФСО поступит 16 автомобилей проекта «Кортеж» и все они будут предназначены для лиц государства.
Как пишет РИА-Новости, сейчас проводится обкатка полученных автомобилей, а это длительный процесс, который должен выявить слабые места автомобилей, если они таковы есть.
Напомним, что автомобили «Кортежа» станут доступны для бизнесменов. Ранее также появлялось первое видео с тестов седана проекта «Кортеж» на полигоне НАМИ.
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