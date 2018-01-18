Специалисты начали обкатку новых автомобилей «Кортежа»‍

Эксперты стали проводить обкатку уже готовых автомобилей из проекта «Кортеж». В спецгараж поступил и лимузин, который дебютирует на инаугурации президента России, избранного в марте 2018 года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в ФСО поступит 16 автомобилей проекта «Кортеж» и все они будут предназначены для лиц государства.

Как пишет РИА-Новости, сейчас проводится обкатка полученных автомобилей, а это длительный процесс, который должен выявить слабые места автомобилей, если они таковы есть.

Напомним, что автомобили «Кортежа» станут доступны для бизнесменов. Ранее также появлялось первое видео с тестов седана проекта «Кортеж» на полигоне НАМИ.