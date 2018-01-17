Новые модели Infiniti с 2021 года получат электродвигатели

К 2020 году многие мировые автопроизводители будут предлагать по несколько электрических моделей, среди них будет и марка Infiniti.

Японская компания начнет серийный выпуск «зеленых» автомобилей с 2021 года, причем на конвейерную линию станут не только полностью электрические модели, но также и гибридные модификации.

На автосалоне в Детройте представители компании рассказали, что Infiniti в будущем предложит электрокары и гибриды, в последних небольшой бензиновый мотор будет выступать в качестве генератора для зарядки блока аккумуляторов.

Напомним, в Детройте Infiniti показала концептуальный седан Q Inspiration, дизайн которого будет применен в будущих новинках компании.