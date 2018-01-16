Компания по переработке мусора заказала электрические фуры Tesla‍ Semi

В Арабских Эмиратах на электрических грузовиках Tesla Semi будут возить мусор. Компания Bee’ah заказала у американского автопроизводителя 50 электрических грузовиков Semi, на которых будут вывозить отходы на переработку.

Bee’ah в ОАЭ занимается вывозом и переработкой отходов и в будущем в компании планируют перевести свой автопарк на экологически чистые автомобили.

Партия в 50 электрических грузовиков Semi не является крупнейшей.

До этого PepsiCo и UPS зарезервировала в общей сложности 250 электрических Semi.

Напомним, презентация первого грузовика Tesla состоялась в ноябре прошлого года.

Модель предлагается в нескольких вариантах, а минимальная стоимость Semi составляет от 150 тысяч долларов США.

Первая партия электрических грузовиков должна выйти в 2019 году.