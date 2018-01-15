Российский офис компании Porsche сообщил о результатах продаж своих автомобилей на российском рынке в прошлом году. Так, в 2017 году дилеры компании передали клиентам 4 578 автомобилей, что оказалось хуже результатов 2016 года на 7,7%.
Бестселлером марки Porsche в России в 2017 году впервые стал Macan
15.01.2018 18:01
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Бестселлером марки Porsche в России в 2017 году стал Porsche Macan, причем эта модель вырвалась в лидеры среди моделей марки впервые.
Внедорожник разошелся тиражом в количестве 1 923 единиц, а этот показатель выше на 11% результатов 2016 года.
Porsche Cayenne расположился на второй строчке, причем смена поколений повлияла на его продажи за все годы присутствия в России.
Объём реализованных Porsche Cayenne сократился сразу на 34.5% до 1 703 проданных экземпляров. Новое поколение этого кроссовера станет доступно для покупки в России только в конце весны.
Также в прошлом году было реализовано 195 911 Carrera, 124 Cayman/Boxster и 633 Porsche Panamera.
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