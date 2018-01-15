Бестселлером марки Porsche в России в 2017 году впервые стал Macan

Российский офис компании Porsche сообщил о результатах продаж своих автомобилей на российском рынке в прошлом году. Так, в 2017 году дилеры компании передали клиентам 4 578 автомобилей, что оказалось хуже результатов 2016 года на 7,7%.

Бестселлером марки Porsche в России в 2017 году стал Porsche Macan, причем эта модель вырвалась в лидеры среди моделей марки впервые.

Внедорожник разошелся тиражом в количестве 1 923 единиц, а этот показатель выше на 11% результатов 2016 года.

Porsche Cayenne расположился на второй строчке, причем смена поколений повлияла на его продажи за все годы присутствия в России.

Объём реализованных Porsche Cayenne сократился сразу на 34.5% до 1 703 проданных экземпляров. Новое поколение этого кроссовера станет доступно для покупки в России только в конце весны.

Также в прошлом году было реализовано 195 911 Carrera, 124 Cayman/Boxster и 633 Porsche Panamera.