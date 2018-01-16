Volkswagen с 15 января‍ подняла цены на свои автомобили в России

Рекомендованные розничные цены на ряд автомобилей немецкой компании Volkswagen, представленных на российском рынке с 15 января изменились. Как стало известно, компания Volkswagen подняла цены на ряд автомобилей в России с 15 января.

Информацию о повышении цен на авто марки, сообщает RNS ссылаясь на директора по продажам марки Volkswagen в России Елену Смигановскую.

Так, с понедельника рекомендованные розничные цены на некоторые модели увеличились в среднем на два процента.

Одна из моделей станет дороже на 2,3%, а несколько моделей изменение цены не затронет.

Также представитель компании напомнила, что уже в следующем месяце на нашем рынке стартуют продажи спецверсии седана Polo.

В апреле появится у дилеров модель Teramont, а в июле станет доступен для покупки Touareg. Напомним, что 15 января в Детройте компания Volkswagen представила новое поколение седана Jetta.