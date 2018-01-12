В прошлом году на российском рынке наблюдалась положительная динамика продаж, причем как отметили в АЕБ, рост продаж был на протяжении десяти месяцев подряд. В итоге авторынок России занял пятое место в Европе по итогам 2017 года.

Согласно данным аналитического агентства Автостат, лидерство среди автомобильных рынков в Европе остается за Германией.

В этой стране автомобильные компании реализовали 3 441 262 автомобиля, а этот показатель оказался на 2,7% больше.

Великобритания стала вторым самым крупным рынком в Европе с показателем 2 540 617 проданных легковых автомобилей, что меньше на 5,7%.

Третьим самым крупным рынком стала Франция с результатом 2 110 751 реализованный автомобиль, что на 7,9% больше.

Итальянский рынок расположился на четвертой строчке. В этой стране было продано 1 970 497 автомобилей, что оказалось на 7,9% больше.

Что касается российского авторынка, то по предварительным данным в нашей стране было продано 1,48 миллиона автомобилей без учета продаж коммерческих авто.

Также сегодня был опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей и марок на российском рынке по итогам 2017 года.