Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России в 2017 году

Сегодня 12 января были обнародованы отчётные данные по продажам автомобилей за декабрь 2017 и за 12 месяцев прошлого года. На основании отчетных данных были названы самые востребованные автомобильные бренды и модели автомобилей в 2017 году.

Так, в последнем месяце 2017 года на российском рынке был отмечен рост продаж автомобилей на 14% до 166 013 проданных единиц.

Рост рынка России наблюдался на протяжении десяти месяцев 2017 года подряд. По итогам года на российском рынке было реализовано 1 595 737 автомобилей, а это на 11,9% больше.

Больше всего россияне в прошлом году приобретали автомобилей марки Lada, которая стала лидером по продажам в России.

На втором месте в общем рейтинге и на первом месте среди иномарок расположилась Kia, а в тройке лидеров оказался Hyundai. Четвертое и пятое место оказалось за Renault и Toyota.

Среди моделей авто лидерство в прошлом году оказалось за автомобилем Киа Рио. На второй строчке списка оказалась Лада Гранта, а в тройке лидеров расположилась Веста.