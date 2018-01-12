В немецкой компании отчитались о продажах своих автомобилей за 12 месяцев 2017 года. Как и у многих компаний, продажи марки BMW выросли, причем рост наблюдался как у бренда BMW, так и у MINI, и подразделения BMW Motorrad.

Так, компания BMW в России в 2017 году увеличила продажи на 9%. Автомобили марки MINI стали популярны на 16 процентов, а продажи мотоциклов выросли и вовсе на 20%.

Среди легковых автомобилей самыми востребованными BMW стали Х3, Х5, Х6, а также седан 5-й серии. Последний к слову скоро получит в России обновление.

Напомним, что недавно стало известно, что компания BMW зарегистрировала «дочку» в Калининграде.