Информация о том что компания BMW построит в России свой завод появилась достаточно давно и ранее сообщалось, что автопроизводитель для своего нового предприятия рассматривает три региона РФ.
Компания BMW зарегистрировала «дочку» в Калининграде
11.01.2018 18:26
442 0
На днях стало известно, что в Калининграде баварский автопроизводитель зарегистрировал дочернее предприятие ООО «БМВ Русланд Аутомотив».
Представители компании подтвердили, что новая компания принадлежит BMW и она создана в рамках развития производства в РФ.
Также представитель BMW рассказал, что до сих пор ведутся переговоры о производстве автомобилей марки в России, но они пока не увенчались успехом.
Комментарииcomments powered by HyperComments