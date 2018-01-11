Компания BMW зарегистрировала «дочку» в Калининграде

Информация о том что компания BMW построит в России свой завод появилась достаточно давно и ранее сообщалось, что автопроизводитель для своего нового предприятия рассматривает три региона РФ.

На днях стало известно, что в Калининграде баварский автопроизводитель зарегистрировал дочернее предприятие ООО «БМВ Русланд Аутомотив».

Представители компании подтвердили, что новая компания принадлежит BMW и она создана в рамках развития производства в РФ.

Также представитель BMW рассказал, что до сих пор ведутся переговоры о производстве автомобилей марки в России, но они пока не увенчались успехом.