Datsun рассекретила некоторые подробности о новом кроссовере

Скоро состоится презентация первого кроссовера компании Datsun и автопроизводитель уже выпустил первый интригующий тизер к новой модели, в котором и была раскрыта информация про презентацию.

Datsun Cross покажут 18 января, а презентация новинки пройдет в Индонезии. Эта же страна первой получит новый кроссовер от японской компании.

В тизере частично была показана внешность компактного кроссовера, который выполнен в стиле концепта GO-Cross.

Также недавно стало известно, что в Datsun Cross будет установлен вариатор, а не автоматическая коробка передач, как изначально предполагалось, а вот о моторе кроссовера пока ничего не известно.

Предполагается, что под его капотом будет установлен 1,2-литровый 68-сильный мотор, который можно встретить на Datsun GO+.

Вся информация про первый кроссовер компании станет известна 18 января.