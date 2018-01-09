Новый кроссовер Datsun Cross показали на официальном видео

В компании Datsun опубликовали видео с новым кроссовером, который получил название Cross. Новинкой становится компактный кроссовер, созданный по мотивам GO-Cross, показанного в 2015 году.

Вместе с видеороликом в компании анонсировали дату презентации, которая запланирована на 18 января и будет проходить в Индонезии. Этот рынок и станет первым, в котором стартуют продажи.

Передняя часть компактного кроссовера выполнена в стилистике концепта GO-Cross. Также у автомобиля имеется неокрашенный пластиковый обвес, рейлинги на крыше, а также высокий дорожный просвет.

Технические характеристики кроссовера не раскрывают. По предварительной информации в основе Cross располагается платформа, на которой построен и компактвэн Datsun GO+.

Одним из двигателей в моторной гамме может стать 1.2-литровый бензиновый агрегат мощностью 68 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для этого мотора предложат механику.

