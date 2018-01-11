Новый пикап Jeep Scrambler замечен во время тестов

В компании Jeep продолжают работать над созданием пикапа Jeep Scrambler, а тестовые прототипы тем временем проходят испытания. Недавно новый пикап Jeep Scrambler снова был замечен во время тестов.

Сейчас известно, что в основе пикапа расположится платформа Wrangler 2018, от этого же автомобиля будут предложены двигатели и трансмиссии.

Новый Wrangler был официально презентован на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года и об этом портал ТвоёАвто писал ранее.

По последним данным для Jeep Scrambler будет доступна мягкая крыша, которую можно будет опустить или полностью снять.

Правда такой верх будет доступен в качестве опции, а сама модель превратится в кабриолет и будет выделяться в сегменте.

Всего же для автомобиля будет доступно три варианта крыши. Помимо мягкой, предложат жесткий трехсекционный верх выкрашенный в черный или цвет кузова.

Серийное производство пикапа будет запущено в ноябре 2018 года на предприятии в Толедо.