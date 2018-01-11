Обновленный Hyundai Tucson 2019 года замечен на дорожных тестах

В компании Hyundai готовят обновления для кроссовера Hyundai Tucson, о чем свидетельствуют опубликованные шпионские снимки модели. Тестовый прототип скрыт под камуфляжной пленкой, но уже можно сказать, что автомобиль получит обновленные бамперы, решетку радиатора, а также оптику.

Позиционируется обновленный кроссовер как автомобиль 2019 модельного года. Какие изменения произойдут в салоне кроссовера пока неизвестно.

Также неизвестно произойдут ли изменения в моторной гамме.

Напомним, что недавно производитель рассекретил обновленный вариант Hyundai Tucson 2018 модельного года, который получил измененный список оборудования и новые опции.

Более подробно об этом портал ТвоёАвто сообщал ранее.