Продажи автомобилей Geely в мире в 2017 году выросли в 1,6 раза

Китайская компания Geely сообщила о продажах своих автомобилей на глобальном рынке по итогам прошлого года. Согласно отчетным данным, продажи автомобилей Geely у в мире в 2017 году выросли в 1,6 раза.

Так, китайский автопроизводитель на глобальном рынке смог реализовать 1 247 новых автомобилей. Этот результат оказался выше показателей 2016 года сразу на 63%.

Уже в следующем году руководство компании планирует нарастить продажи до 1,58 миллиона единиц. В целом же в планах производителя до 2020 года выйти на объём продаж в два миллиона единиц.

Такого результате компании помогут добиться новинки, которых только в этом году выйдет не менее 10. Ранее портал ТвоёАвто сообщал, что в 2018 году Geely привезет в Россию три новые модели.