В 2018 году Geely привезет в Россию три новые модели

Российский офис китайской компании Geely анонсировал новые модели для России в 2018 году. В следующем году Geely привезет в Россию три новые модели.

Среди новинок будет кроссовер Geely Atlas в версии с турбированным 1,8-литровым мотором. Также россиян ожидают обновленные версии Geely Emgrand X7 и Geely Emgrand 7.

Цены и комплектации на Geely Atlas были названы недавно, а о стоимости кроссовера в новом исполнении станет известно позднее.

Точные сроки выхода новинок и их цены в компании объявят позже. Недавно стало известно, китайская Geely намерена увеличить продажи в РФ в 2018 году почти в 10 раз.

Показатель увеличения продаж велик, но в количественном выражении планируется реализовать в России в следующем году 30 тысяч автомобилей, что вполне реально.

Как известно, на российский рынок модели китайской марки будут поставлять с предприятия Geely в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Geely покупает 8,2% акций компании AB Volvo за $3,3 млрд‍.