Пикап Isuzu D-Max и внедорожник Isuzu MU-X ставят рекорды продаж

Рекорды продаж автомобили марки Isuzu ставят на австралийском рынке. В компании поделились своими успехами по продажам автомобилей в Австралии, сообщив, что пикапы Isuzu D-Max и внедорожники Isuzu MU-X ставят рекорды продаж.

В 2017 году марка реализовала в общей сложности 25 804 автомобиля, а этот показатель оказался лучшим за последние десять лет. Впервые производитель вышел на рынок Австралии в 2008 году.

Уже в 2009 году он продал на рынке более 3,5 тысяч авто, а затем каждый год наблюдался рост продаж и максимального показателя объема проданных авто производитель добился только в 2017 году.

Ранее рекордные продажи были в 2014 году, когда было реализовано 16 674 внедорожника и пикапа.

Стоит отметить, что в прошлом году был представлен обновленный пикап D-Max, а недавно были объявлены цены на Isuzu MU-X 2018 модельного года для китайского рынка.