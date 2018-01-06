Tesla начала прием заказов на электрогрузовик Tesla Semi в Европе

На европейском рынке стартовал прием заказов на электрическую фуру американской компании Tesla, которая была представлена в конце осени 2017 года. Как рассказали в компании им уже поступили заказы на электрофуру в Европе.

На рынке Великобритании Tesla Semi оценили в 110 тысяч фунтов или около 8,5 миллиона рублей за версию с запасом хода 500 километров.

Также предварительные заказы стартовали в Нидерландах и Норвегии. Норвежская компания уже оформила предзаказ на десять экземпляров Tesla Semi.

В общей же сложности американский производитель получил уже более тысяч заказов на грузовик, оснащенный электрической силовой установкой.

Стоит отметить, что серийное производство Tesla Semi стартует только в следующем году.