На европейском рынке стартовал прием заказов на электрическую фуру американской компании Tesla, которая была представлена в конце осени 2017 года. Как рассказали в компании им уже поступили заказы на электрофуру в Европе.
Tesla начала прием заказов на электрогрузовик Tesla Semi в Европе
06.01.2018 10:26
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На рынке Великобритании Tesla Semi оценили в 110 тысяч фунтов или около 8,5 миллиона рублей за версию с запасом хода 500 километров.
Также предварительные заказы стартовали в Нидерландах и Норвегии. Норвежская компания уже оформила предзаказ на десять экземпляров Tesla Semi.
В общей же сложности американский производитель получил уже более тысяч заказов на грузовик, оснащенный электрической силовой установкой.
Стоит отметить, что серийное производство Tesla Semi стартует только в следующем году.
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