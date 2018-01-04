Российский офис BMW сообщил о предварительных сроках выхода нового флагманского кроссовера на рынке России. Как сообщили представители компании журналистам Автостат, флагманский кроссовер BMW X7 появится в РФ в конце 2018 года.

Накануне в Сети появились новые рендерные изображения серийной версии модели, о чем портал ТвоёАвто сообщал.

Говоря о новинках для российского рынка, то в этом году россиян ожидает начало продаж BMW Х2, которые запланированы на март.

Уже в апреле текущего года станет доступен для покупки и BMW M5, а в марте стартует производство BMW M3 CS.

Кроме этого в нашей стране появится и серийное купе BMW 8 серии, и BMW Z4.