Ожидается, что презентация нового флагманского кроссовера баварской марки состоится в этом году. Пока же в Сети появились рендеры нового флагманского кроссовера BMW X7, которые были подготовлены порталом Колеса.ру.
В Сети появились рендеры нового флагманского кроссовера BMW X7
03.01.2018 11:38
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Основой для создания рендеров стали недавно опубликованные снимки предсерийного варианта автомобиля, который был сфотографирован на заводе компании.
В целом кроссовер окажется похожим на концепт BMW X7 iPerformance, который был показан в прошлом году в начале осени.
Источник рендеров: Колеса.ру.
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