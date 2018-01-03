Ожидается, что презентация нового флагманского кроссовера баварской марки состоится в этом году. Пока же в Сети появились рендеры нового флагманского кроссовера BMW X7, которые были подготовлены порталом Колеса.ру.

Основой для создания рендеров стали недавно опубликованные снимки предсерийного варианта автомобиля, который был сфотографирован на заводе компании.

В целом кроссовер окажется похожим на концепт BMW X7 iPerformance, который был показан в прошлом году в начале осени.

Источник рендеров: Колеса.ру.