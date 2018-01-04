Компания Tesla впервые продала больше 100 тысяч машин за год

Американская компания Tesla отчиталась о продажах за четвертый квартал и в отчете указала общее количество проданных автомобилей за прошедший год.

Так, в прошлом году было продано 101 312 единиц Model S и Model X, бюджетная модель Model 3 пока не включена в отчет, при том что за прошлый год автопроизводитель передал своим клиентам 1 550 Model 3.

Также в отчет не попали продажи, которые еще не закрыли полностью, а именно 2 520 единиц Model S и Model X, которые были отправлены дилерам, но они еще не успели дойти до конечного покупателя.

Все эти автомобили будут указаны в отчете за первый квартал 2018 года.

Стоит отметить, что в прошлом году Tesla представила несколько своих новинок, среди которых Model 3, Roadster и электрический грузовик Semi.