В компании Audi работают над созданием новой версии своего компактного кроссовера, который по сути станет удлинённым вариантом обычной версии и получит приставку к названию L. Не так давно сообщалось о старте серийного производства кроссовера, а теперь сообщается и об электрической версии модели.
Кроссовер Audi Q2 L получит полностью электрическую версию
02.01.2018 20:44
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Как стало известно, у Audi Q2 L будет электрифицированная версия E-Tron, которая как удлиненная версия будет предлагаться только на китайском рынке.
Предполагается, что название для электрокара будет Audi Q2 L E-Tron, а его запас хода составит 500 километров.
Стоит отметить, что Volkswagen Group, в состав которого входит Audi, намерен выпускать много электрокаров и гибридов.
После дизельгейта в компании хотят сосредоточится на «зеленых» автомобилях, в связи с чем все автомобили получат «зеленые» версии.
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