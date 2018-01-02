Кроссовер Audi Q2 L получит полностью электрическую версию

В компании Audi работают над созданием новой версии своего компактного кроссовера, который по сути станет удлинённым вариантом обычной версии и получит приставку к названию L. Не так давно сообщалось о старте серийного производства кроссовера , а теперь сообщается и об электрической версии модели.

Как стало известно, у Audi Q2 L будет электрифицированная версия E-Tron, которая как удлиненная версия будет предлагаться только на китайском рынке.

Предполагается, что название для электрокара будет Audi Q2 L E-Tron, а его запас хода составит 500 километров.

Стоит отметить, что Volkswagen Group, в состав которого входит Audi, намерен выпускать много электрокаров и гибридов.

После дизельгейта в компании хотят сосредоточится на «зеленых» автомобилях, в связи с чем все автомобили получат «зеленые» версии.