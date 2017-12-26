Кроссовер Audi Q2 получил удлиненную версию Q2 L

Официальная премьера новинки еще не состоялась, но китайские СМИ сообщили, что его производство уже стартовало на совместном предприятии Volkswagen и FAW.

Согласно инсайдерской информации, кроссовер Audi Q2 получил удлиненную версию, которая носит название Q2 L.

Отличаться эта модификация от стандартного компактного кроссовера будет увеличенной длиной и более просторным салоном, а предназначена такая версия в первую очередь для китайского рынка.

О появлении такой версии за пределами Китая не сообщается.

По предварительным данным, под капотом Audi Q2 L расположится турбированный 1,0 и 1,4-литровый агрегаты мощностью 116 и 150 л.с., а также двухлитровый 290-сильный мотор, который будет доступен в топовой версии.

Сообщается, что у Audi Q2 L будет и полностью электрическая версия, хотя у обычного кросса такого варианта нет. На рынке Audi Q2 L появится в 2018 году.