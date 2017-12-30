Новый Suzuki Vitara в России появится в 2018 году

В следующем году на российском рынке появится обновленная версия кроссовера Suzuki Vitara.

Как рассказали представили компании в интервью с журналистами портала Колеса.ру, россиян в следующем году ожидают новинки, среди которых обновленный Suzuki Vitara.

Новый Suzuki Vitara в России появится уже в 2018 году, а также появятся некоторые спецверсии автомобилей.

В следующем году бренд в России будет отмечать 20 лет присутствия в России. Также юбилейной датой становится 30 лет бренду Vitara и 20 лет Jimny.

Официально обновленная версия кроссовера Suzuki Vitara еще не представлена и пока представители марки не раскрывают подробностей.

Между тем, в сети уже появлялись шпионские снимки модели, которая получит измененные бамперы и решетку радиатора.

По предварительной информации изменения произойдут и в салоне. Ожидается, что презентация кроссовера состоится в первой половине 2018 года.

Сейчас кроссовер на российском рынке предлагается с 1,6-литровым 117-сильным и 1,4-литровым турбомотором с отдачей 140 л.с. Стоимость автомобиля стартует от 1 055 000 рублей. Ранее стало известно, что Suzuki подготовила к автосалону в Токио несколько новинок.