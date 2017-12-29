Hyundai назвал дату старта продаж обновленного H-1 в России

Обновленная версия минивэна дебютировала в этом месяце в Южной Корее, а теперь представители компании в России сообщили о роках появления авто на российском рынке.

В общении с журналистами портал Колеса.ру, представители Hyundai назвали дату старта продаж обновленного H-1 в России.

Как сообщается, выход обновленной модели запланирован на второй квартал следующего года. Более подробно об обновлении портал ТвоёАвто сообщал ранее.

Напомним, что в отличие от предшественника минивэн получил измененные элементы во внешности, улучшенную шумоизоляцию, а также у автомобиля появилась новая версия с девятиместным салоном.