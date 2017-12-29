Обновленная версия минивэна дебютировала в этом месяце в Южной Корее, а теперь представители компании в России сообщили о роках появления авто на российском рынке.
Hyundai назвал дату старта продаж обновленного H-1 в России
29.12.2017 12:59
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В общении с журналистами портал Колеса.ру, представители Hyundai назвали дату старта продаж обновленного H-1 в России.
Как сообщается, выход обновленной модели запланирован на второй квартал следующего года. Более подробно об обновлении портал ТвоёАвто сообщал ранее.
Напомним, что в отличие от предшественника минивэн получил измененные элементы во внешности, улучшенную шумоизоляцию, а также у автомобиля появилась новая версия с девятиместным салоном.
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