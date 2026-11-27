Южнокорейская компания Hyundai представила на международном автосалоне в Гуанчжоу концептуальный электрический кроссовер Mercury. Серийная версия автомобиля получит название Ioniq M и должна появиться на китайском рынке в первой половине 2027 года.

Разработкой дизайна и инженерной части автомобиля занималось китайское подразделение Hyundai. Концепт оснащён комплексом электронных помощников Zhuoyu и мультимедийной системой с искусственным интеллектом Doubao компании ByteDance.

Для будущих модификаций с увеличенным запасом хода предусмотрено использование аккумуляторов китайского производителя CATL.

Премьера Mercury стала частью масштабной программы Hyundai по расширению присутствия в Китае. До 2030 года компания рассчитывает вывести на местный рынок 24 автомобиля с различными типами силовых установок.