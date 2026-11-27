Принадлежащая китайскому концерну FAW марка Hongqi объявила о начале продаж нового поколения представительского седана H9. Автомобиль представлен на международной выставке в Гуанчжоу и доступен в четырёх комплектациях.

Стоимость новинки составляет от 329 800 до 419 800 юаней. Производитель сохранил цены, объявленные на этапе предварительного приёма заказов. Покупателям также предложена программа защиты стоимости автомобиля, действующая до 31 мая 2027 года.

Седан получил подключаемую гибридную силовую установку. Во всех комплектациях предусмотрена система помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5 и цифровая мультимедийная платформа HarmonySpace.

В рамках сотрудничества Hongqi отвечает за разработку автомобиля и настройку шасси, а Huawei предоставляет программное обеспечение, электронные системы и их последующее обновление.