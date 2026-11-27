Компания Nio расширила семейство флагманских электрических кроссоверов ES8, представив на автосалоне в Гуанчжоу специальное исполнение Mirror Black Edition 2.0. Новинка предлагается с пятиместным и шестиместным салоном.

От стандартного автомобиля специальная версия отличается декоративными элементами золотистого оттенка, тёмным хромированным покрытием отдельных деталей кузова и эксклюзивным оформлением интерьера.

Силовая установка сохранила два электродвигателя совокупной мощностью 520 кВт. Автомобиль оснащается аккумулятором ёмкостью 102 кВт·ч и двухкамерной пневматической подвеской. Заявленный запас хода пятиместной модификации достигает 655 км по циклу CLTC.

Стоимость специальной версии в Китае начинается от 434 800 юаней с аккумулятором. При использовании программы аренды батареи цена снижается до 326 800 юаней.