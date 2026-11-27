Китайская компания BYD представила на автосалоне в Гуанчжоу новый минивэн Whale, который станет первой моделью такого класса в семействе Ocean. Автомобиль ориентирован на семейных покупателей и получит электрическую и подключаемую гибридную версии.

Длина кузова новинки составляет 5270 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1815 мм. Колёсная база достигает 3130 мм. На крыше установлен лидар, предназначенный для работы электронных помощников водителя.

Полностью электрическая модификация сможет проезжать до 900 км по китайскому циклу CLTC. Для гибридного исполнения заявлена возможность преодолевать до 400 км без запуска двигателя внутреннего сгорания.

Выход минивэна на китайский рынок ожидается в первом квартале 2027 года. Предварительная стоимость автомобиля составляет около 300 тысяч юаней.