На международном автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера обновлённого электрического кроссовера Zeekr 7X. Китайский производитель предложил три комплектации по цене от 229 800 до 269 800 юаней. На начальном этапе продаж действуют специальные цены от 216 800 юаней.

В стандартное оснащение автомобиля включили активную систему подавления дорожного шума и амортизаторы с электронным управлением. В салоне обновили отделочные материалы, предусмотрели кресла с массажем и расширенными возможностями регулировки.

Кроссовер построен на 900-вольтовой электрической архитектуре. В зависимости от исполнения ёмкость аккумулятора составляет от 75 до 103 кВт·ч. Максимальный заявленный запас хода заднеприводной модификации достигает 802 км. Полноприводная версия способна проехать до 715 км.